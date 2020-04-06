МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Mail.ru Group запускает мессенджер ICQ New на базе ICQ, особый акцент сделан на функциях для группового общения, говорится в сообщении компании.

"В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников. Также пользователь или компания может завести канал, чтобы делиться в нем актуальным контентом. Так, например, оперативные штабы по коронавирусу 32 регионов уже ведут информационные каналы в мессенджере", — отмечается в сообщении.

Кроме того, одна из новых функций — система быстрых ответов Smart Reply, созданная при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть подсказывает пользователю готовые ответы в виде коротких фраз или стикеров, исходя из контекста диалога. Кроме того, ICQ New умеет автоматически расшифровывать голосовые сообщения. Превращать аудио в текст позволяют алгоритмы распознавания речи, разработанные экспертами MRG Tech Lab.

Также в мессенджере предусмотрены индивидуальные настройки для тех, кто много внимания уделяет конфиденциальности и защите личной информации. "Пользователь может запретить звонить ему и добавлять его в группы. Номер телефона пользователя скрыт от незнакомых людей, даже если они состоят в одной группе. Для дополнительной защиты в ICQ New можно включить PIN-код, который нужно вводить при открытии приложения.", — отмечают создатели.

Визуальный стиль также был полностью изменен. В новой иконке сохранена метафора цветка, однако он стал более минималистичным. Также был выбран новый зеленый цвет, более яркий и сочный.

"Знаменитая ромашка лишилась красного лепестка: ведь временного "офлайна", который он символизировал, в современных мессенджерах не бывает — люди не расстаются со смартфонами и постоянно на связи", — заключили в компании.