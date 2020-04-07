МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россияне стали чаще использовать интернет для получения новостей, выполнения банковских переводов и самообразования в период самоизоляции из-за коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, количество граждан, использующих интернет для получения новостей о жизни в городе, стране или мире, увеличилось на 6 процентных пунктов (89% против 83% в феврале 2020 года). Также увеличились доли совершающих банковские переводы через интернет (78% против 72%) и тех, кто проходит обучение или занимается самообразованием (69% против 63%).

При этом отмечается, что по-прежнему чаще всего респонденты используют интернет для общения с близкими, родственниками или друзьями (89%), это значение лишь на 1 процентный пункт выше показателя в феврале. Также граждане используют интернет для развлечений: кино, книги, игры (77%), для оплаты счетов (71%), для оформления документов, получения справок (60%), для покупки товаров и услуг длительного пользования — бытовой мебели, техники (39%), для покупки повседневных товаров — продуктов, бытовой химии (26%). Последний показатель в апреле практически не изменился по сравнению с февралем – всего лишь плюс два процентных пункта.

Как указано в опросе, в целом пользуются интернетом 82% россиян, при этом 71% — ежедневно. Не пользуются сетью 18% россиян.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.