МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС вошел в первую десятку рейтинга международной консалтинговой компании BCG среди телекоммуникационных компаний мира по показателю совокупной акционерной доходности (TSR), формирующегося на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию за определенный период, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

"В ежегодном рейтинге BCG, международной компании, специализирующейся на управленческом консалтинге, МТС в течение 2015-2019 годов занимала пятое место среди интегрированных и беспроводных операторов и девятое место среди телекоммуникационных компаний мира (включая кабельных и башенных операторов) со среднегодовым TSR на уровне 16,1%", — уточнили в компании.

В компании также отметили, что одним из ключевых направлений стратегии развития МТС Customer Lifetime Value 2.0 на 2020–2022 годы, а также двух предыдущих стратегий в 2014-2019 годах, является повышение доходности бизнеса и обеспечение высокого уровня возврата акционерам на вложенный капитал.

По итогам прошлого года выручка МТС составила 476,1 миллиарда рублей (рост на 5,5%), OIBDA — 210,3 миллиарда (рост на 2,8%), чистая прибыль — 54,2 миллиарда (рост в восемь раз).

Согласно дивидендной политике МТС на 2019-2021 годы, целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей за АДР) в течение каждого календарного года, а компания выплачивает дивиденды дважды в год.