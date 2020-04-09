МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Китайская социальная сеть TikTok выделит 375 миллионов долларов для поддержки борьбы с новым коронавирусом, следует из релиза компании.

"Мы выделяем 250 миллионов долларов, чтобы поддержать находящихся на передовой линии медицинских работников, работников образования и местные сообщества, на которые сильно повлиял глобальный кризис. Другие обязательства включают в себя 25 миллионов долларов на рекламу, чтобы помочь проверенным источникам представлять важную медицинскую информацию, и 100 миллионов долларов на кредиты бизнесу под рекламу", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.

TikTok — популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.