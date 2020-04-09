МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Количество желающих найти подработку россиян в первую нерабочую неделю на фоне коронавируса выросло по сравнению с предыдущей неделей на 38%, выяснили аналитики сервиса YouDo.com (российский агрегатор поиска исполнителей для решения любых бытовых задач).

Так, больше всего новых исполнителей появилось в категориях "Курьерские услуги" (прирост 73%), "Ремонт цифровой техники" (69%), "Компьютерная помощь" (61%), "Web-разработка" (58%), "Виртуальный помощник" (57%) и "Репетиторы и обучение" (51%). Наименьший прирост специалистов произошел в категориях "Ремонт и строительство" (27%) и "Мероприятия и промоакции" (28%), говорится в сообщении YouDo.

"Сейчас на нашем сервисе зарегистрировано более 2 миллионов исполнителей в различных категориях услуг. Подобный рост числа специалистов мы наблюдали во время экономического кризиса 2014-2015 годов. Такая динамика обуславливается тем, что платежеспособность людей… падает, а число желающих подработать, наоборот, увеличивается. По нашим прогнозам, число ищущих подработку увеличится до 150% по итогам этого месяца по сравнению с предыдущим, поскольку впереди еще целый месяц нерабочих дней", — приводятся в сообщении слова сооснователя сервиса YouDo Дениса Кутергина.

Специалисты сервиса YouDo также отмечают, что многие исполнители переводят свои услуги в онлайн-формат. "Так, например, репетиторы, которые ранее проводили занятия в офлайне, адаптируются под новые условия и начинают оказывать услуги по видеосвязи, мастера по ремонту — проводят удаленные консультации, фитнес-тренеры — занимаются с заказчиками онлайн, психологи — также консультируют по видео", — отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России с 30 марта нерабочей недели с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. В большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты.