МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Совет директоров МТС рекомендовал годовому собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере 20,57 рубля на акцию (41,14 рубля на АДР), говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендных выплат таким образом может составить 41,106 миллиарда рублей.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 9 июля.

Само годовое собрание акционеров МТС назначено на 24 июня, оно пройдет в форме заочного голосования.