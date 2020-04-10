МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора для борьбы с пандемией коронавируса, с помощью нового робота можно за ночь продезинфицировать помещение площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора для борьбы с пандемией COVID-19. В кратчайшие сроки на базе робота-курьера был создан робот-дезинфектор", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на прототипе установлены ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт, что позволяет дезинфицировать помещение размером 20 квадратных метров за 5 минут. В результате с помощью нового робота можно за ночь продезинфицировать помещение размером более 2,5 тысячи квадратных метров. В дальнейшем мощность ламп может быть увеличена, указали в банке.

В Сбербанке подчеркнули, что робот автономен и безопасен: достаточно один раз "показать" ему помещение, после чего он сможет самостоятельно проводить дезинфекцию, а при появлении в комнате человека процесс будет автоматически остановлен.

Робот может быть использован в больницах и поликлиниках, учреждениях образования, офисах, магазинах, объектах транспорта и других общественных местах.

"В сложившейся ситуации мы, как и другие крупные корпорации в различных странах, направляем все наши ресурсы на противодействие вирусу. Хочу подчеркнуть, что в условиях сегодняшней пандемии и возможных ее повторений в будущем многие виды работ, несущие повышенные риски для людей, могут взять на себя роботы. Поэтому предложенное нашей лабораторией технологическое решение актуально не только во время пандемии COVID-19", — прокомментировал новацию зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 11 917 в 82 регионах, всего скончались от болезни 94 человека.