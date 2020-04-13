МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. Людям необходимо эволюционно видоизмениться, чтобы приспособиться к условиям жизни на других планетах, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

"Одна из моих любимых идей – может быть, терраформировать (сделать условия на всей планете близкими к земным – ред.) не планету, а себя подогнать под ее условия", — сказал он.

"Эволюционируя, человек может научиться настолько контролировать свой организм, что перестанет обращать внимание на внешние условия. Перейти в какую-то новую фазу, когда человеческое тело не нужно будет", — добавил ученый.

Он пояснил, что жизнь может существовать в совершенно экстремальных условиях, и люди те возможности, которые в них заложены, используют на 10-15%.

"Развив их, человек может, например, научится быстро регенерировать, адаптируясь к большому космическому радиационному фону. Это кажется фантастическим, но в настоящее время биотехнологии развиваются достаточно быстро", — добавил Литвак.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.