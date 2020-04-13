МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Сбербанк создал онлайн-тест, позволяющий оценить вероятность заболевания коронавирусом, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк предлагает всем желающим бесплатно пройти тест Sber Covid-19symptom checker, позволяющий количественно оценить вероятность заболевания коронавирусом, а также вероятность легкого течения болезни", — сказано в пресс-релизе.

В Сбербанке подчеркивают, что тест разработан исключительно в информационных целях и не является средством постановки диагноза заболевания. Однако, указали в банке, тест помогает буквально за несколько секунд сделать вывод о необходимости обращения к врачу или пересмотре мер профилактики.

Отмечается, что в основе алгоритма была использована статистика проявления симптомов из открытых данных Всемирной организации здравоохранения, известных факторов риска, социально-демографических и физиологических параметров – для Covid-19, гриппа, других ОРВИ и аллергических заболеваний. При этом используемые математические модели дообучаются каждый день при появлении новых данных.

"Над разработкой теста 24 часа в сутки трудились лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Они изучали наиболее авторитетные мировые исследования в этой сфере, собрали массив статистики, проверили закономерности и в итоге сделали уникальный сервис, который получился глубже всех известных нам аналогов. Тест позволяет не только определить вероятность того, что человек заболел COVID-19, но и формирует индекс COVID, по которому можно спрогнозировать легкость протекания заболевания", — прокомментировал зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.