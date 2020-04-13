МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Проект "доступного интернета", в рамках которого предоставляется нетарифицируемый доступ к некоторым ресурсам глобальной сети, приведет к дополнительным затратам операторов связи в размере более 150 миллиардов рублей в год, не считая прочих потерь отрасли, говорится в заключении комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Минкомсвязь РФ утвердила приказ о проведении в текущем квартале эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к "социально значимым" информационным ресурсам. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. В рамках эксперимента пять крупнейших операторов связи страны ("Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком", "ЭР-Телеком") должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайтов из списка даже при нулевом балансе на счету. Перечень сайтов при этом может корректироваться.

Запрет взимания платы за доступ к интернету к включенным в этот реестр онлайн-ресурсам устанавливается в соответствующем законопроекте. "Указанный запрет повлечет расходы ведущих российских операторов связи в сумме более 150 миллиардов рублей в год. Аналогичные расходы прогнозируются также и у интернет-компаний. Данные расходы будут только возрастать из-за увеличения объемов потребляемого интернет-трафика", — считают в РСПП.

"Это приведет к падению инвестиционной активности участников рынка, снижению экономических показателей телекоммуникационной отрасли России, замедлению развития инфраструктуры сетей связи", — добавляют авторы документа. Поэтому, по мнению экспертов РСПП, необходимо ввести обязательную компенсацию государством таких расходов операторов связи и интернет-компаний.

"Законопроектом указанные компенсации не предусмотрены. В этой связи требуем дополнить законопроект положением об обязательной компенсации государством операторам связи и интернет-компаниям затрат и потерь (выпадающих доходов)", — говорится в заключении экспертов.

Более того, операторам связи придется платить НДС с этих бесплатных услуг. "Оператор связи, оказывая услугу связи абоненту-гражданину и не получая от него вознаграждение (хоть и в силу закона), будет обязан начислить НДС со стоимости этой услуги и уплатить его в бюджет. Указанная формулировка создается риск для операторов связи по налоговым вычетам по НДС… Поскольку в законопроекте не предусмотрено возмещение затрат из бюджета, то возникает риск и по налогу на прибыль", — указывают авторы документа.

"Законопроектом предлагается наделить правительство РФ неопределенными полномочиями по установлению дополнительных ограничений применения положений федерального закона. Указанная норма порождает неопределенность, вводит коррупциогенные риски", — также отмечается в заключении.