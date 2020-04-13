МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Количество онлайн-заявок на приобретение имущества в лизинг выросло в первом квартале 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, свидетельствует исследование лизинговых компаний, проведенное РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 18 328 человек, всего скончались от болезни 148 человек. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.

"ВТБ Лизинг" в марте на фоне режима самоизоляции из-за коронавируса зафиксировал рост по сравнению с предыдущими месяцами числа онлайн-заявок на приобретение автомобилей на 40%, сообщала ранее пресс-служба ВТБ.

"Во второй половине марта, когда компании стали массово переходить на удаленный режим работы, мы отметили значительный рост числа онлайн-заявок – он составил 31% по сравнению с аналогичным периодом февраля. В апреле динамика по заявкам немного снизилась в силу общей ситуации, но мы по-прежнему наблюдаем высокий интерес и активность клиентов, а также формирование отложенного спроса", — прокомментировала положение директор управления маркетинга "Сбербанк Лизинга" Ольга Смирнова.

"Показатели онлайн-продаж в марте 2020 года выше показателей за январь в 2 раза, показателей за февраль — в 1,5 раза тогда как обычно, в среднем, объемы онлайн-продаж в марте превышают объемы продаж в январе в 1,5 раза, в феврале — в 1,2 раза", — сказали РИА Новости в лизинговой компании "Европлан". Она фиксирует также усиление в середине марта интереса клиентов к автоуслугам, направленным на минимизацию взаимодействия с различными службами: подбору автомобиля онлайн, регистрации транспортного средства, дистанционного прохождения техосмотра, сказал гендиректор "Европлана" Александр Михайлов.

Гендиректор автолизинговой компании Carcade Олег Заглядин, в свою очередь, сообщил, что компания в первом квартале этого года фиксирует рост доли онлайн-заявок примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Рост онлайн-канала группы компаний "Альфа-Лизинг" в первом квартале 2020 года относительно этого же периода в 2019 составил 42%. … Также поменялась доля канала онлайн относительно остальных: в 2019 г она составляла 16% от общего числа заявок, а в 2020 – выросла до 20%", — сообщила директор по развитию автолизинга "Альфа-Лизинга" Евгения Владимирова.