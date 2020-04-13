МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Разрабатываемая в настоящий момент Китаем вакцина от коронавирусной инфекции сейчас только входит в первую фазу клинической стадии испытаний, на ее разработку потребуется, вероятно, больше года, сказал член делегации китайских медэкспертов, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

Ранее МИД КНР сообщил, что Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением эпидемии COVID-19. По данным китайского посольства в РФ, группа экспертов прибыла в Москву 11 апреля.

"Разрабатываемая Китаем вакцина сейчас только лишь входит в первую фазу клинической стадии испытаний, ее исследование и разработка требует комплексного цикла, для которого нужна очень хорошая исследовательская база; например, отечественные (китайские – ред.) специалисты, разрабатывающие сейчас вакцину, получили опыт в разработке вакцины от коронавируса, на что вероятно потребуется больше года", — сказал Ван Кайли.

"После успешного завершения разработки потребуется провести масштабные испытания на людях, чтобы гарантировать защитные свойства вакцины, ее безопасность, необходимую дозу, процедуру прививок, время действия и так далее. Я верю, что научно-исследовательские силы Китая смогут в кратчайший срок разработать самую эффективную вакцину от новой коронавирусной инфекции", — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Китая предварительно одобрили проведение первой и второй фазы клинических испытаний инактивированной вакцины против COVID-19. Это уже вторая разработанная китайскими специалистами вакцина против нового типа коронавируса, получившая разрешение на проведение клинических испытаний. Проведение исследований указанной вакцины уже одобрил комитет по этике.

Первую одобренную для испытаний вакцину разработала исследовательская группа во главе с академиком Военно-медицинской академии КНР Чэнь Вэй. Группа Чэнь Вэй прибыла в Ухань еще 26 января и приступила к разработке вакцины, которая могла бы быть эффективна для борьбы с COVID-19. Они разработали вакцину против SARS-CoV-2 на основе рекомбинантного аденовирусного вектора.

Клинические испытания первой разработанной в Китае вакцины против нового типа коронавируса начались в середине марта, в них принимают участие 108 добровольцев, которых разделили на 3 группы по 36 человек. Первой группе добровольцев будут вводить низкую дозу разработанной в Китае вакцины, второй – среднюю, третьей – высокую. Клинические испытания будут проходить в период с 16 марта по 31 декабря 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.