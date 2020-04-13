МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay с 27 апреля возглавит главный операционный директор электронной коммерции Walmart Джейми Янноне, сообщила компания.

"Компания eBay сегодня объявила о том, что совет директоров назначил Джейми Янноне главным исполнительным директором с 27 апреля 2020 года", — говорится в релизе eBay.

Сейчас Джейми Янноне занимает пост главного операционного директора Walmart. Ранее он занимал пост вице-президента eBay, а в период с 2001 по 2009 год занимал другие руководящие должности. Временно исполняющий обязанности гендиректора Скотт Шенкель продолжит исполнять обязанности до вступления Джейми Янноне в новую должность.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.