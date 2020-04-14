МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основатели и владельцы ИТ-интегратора IBS Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий приняли решение о разделе компании. Предприниматели будут развивать свои бизнесы отдельно.

Заявление об этом опубликовано на сайте компании.

"Основатели IBS приняли решение о реорганизации бизнеса и структуры владения компанией. Планом реорганизации предусмотрено, что в апреле 2020 года, с началом нового финансового года, из состава компании IBS выделяется самостоятельная структура, которая будет принадлежать Сергею Мацоцкому. Он перестает быть миноритарным акционером компании и выходит из состава совета директоров IBS", — сообщает компания.

В сообщении говорится также, что решение было принято основателями по взаимному согласию и с "чувством глубокого уважения к вкладу каждого в партнерство, которое длилось более 30 лет".

Как пишет РБК со ссылкой на слова Карачинского, "процесс реорганизации очень простой и займет мало времени".

Он добавил, что разделению компании не помешает эпидемия и возникшие в связи с ней сложности в передвижении.

Карачинский пояснил также, что бизнес компании никак не страдает от эпидемии. "Стратегия развития IBS не изменится, а будут ли у компании совместные с Мацоцким проекты, пока не известно", — подытожил он.

IBS Group Holding Ltd. (IBS Group) это российский ИТ-холдинг, является одним из лидеров ИТ-рынка России. Группа объединяет более 30 различных компаний. Основное направление бизнеса — системная интеграция, разработка заказного программного обеспечения, офшорное программирование.