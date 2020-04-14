МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Поиск Mail.ru тестирует новый механизм распознавания естественного языка, сервис может понимать обращения в форме "живого" диалога, чтобы быстрее дать пользователю необходимый объем информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mail.ru Group.

"Как и при человеческом общении, сервис будет учитывать контекст предыдущих запросов и связи между ними. Зная характер прошлых запросов, нейросети будет проще понять цель поиска и быстрее подобрать подходящие ответы", — уточняется в сообщении.

В интернет-компании отметили, что во время самоизоляции интерес пользователей к медиаресурсам значительно вырос, все сайты, в том числе главная страница портала, увеличили аудиторию за последние недели, ряд проектов — до 50%. В текущих условиях также увеличилась нагрузка и на поисковые сервисы.

Новый механизм может запоминать объект предыдущих поисков и держать его "в уме" при обработке последующих запросов. Даже если пользователь полностью изменит формулировку запроса, поиск из контекста поймет, о чем речь. "Задать вопрос системе можно в любой форме, как в обычном человеческом диалоге. К примеру, пользователь может спросить: "Кто написал Евгения Онегина?" — увидеть результат и тут же написать: "А Мертвые души?". Поиск поймет, что речь все еще о литературе", — поясняют в компании.

Нейросеть непрерывно обучается, чтобы поддерживать диалог с пользователем как можно дольше. Это один из первых в мире поисковых сервисов, использующий подобные механизмы работы с запросами. Технологии анализа контекста разрабатываются в технологическом подразделении Mail.ru Group — MRG Tech Lab.

Сейчас "живой" поиск работает в режиме открытого тестирования. Все желающие могут начать с ним работу по специальной ссылке, она опубликована в соцсетях компании.