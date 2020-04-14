МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Российские IT-компании надеются на поддержку государства для компенсации потерь в нерабочий апрель, сообщили опрошенные агентством "Прайм" организации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. Период до 30 апреля объявлен в России нерабочим.

В феврале глава НП "Руссофт" Валентин Макаров сообщил, что организация предложила главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву встретиться и обсудить ряд мер по совершенствованию рынка IT, в частности, продление льготы по страховым взносам для компаний-разработчиков (сейчас компании платят 14% вместо 30%, но эта льгота действует до 2023 года) и совершенствование программы замещения импорта.

"Компании за свою историю пережили многое, поэтому они готовы к разным вариантам развития событий. Если предложенные нами меры будут приняты, то IT-отрасль сможет выполнять все необходимые функции по поддержанию критической инфраструктуры и непрерывных процессов в условиях ЧС в течение пары-трех месяцев. Если не будут приняты, то месяц-полтора. Но сейчас у индустрии хороший диалог с государством, поэтому верю в хорошую перспективу", — считает Макаров.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Практически все IT-компании работают полностью или частично в удаленном режиме, поэтому в плане организации производственных процессов многим из них удалось перестроиться быстро.

В то же время, отрасль напрямую зависит от заказчиков и обслуживает все сектора экономики: малый, средний, большой бизнес, госсектор, индивидуальных предпринимателей и простых граждан. Нынешняя ситуация сказалась на всех, и последствия пандемии неизбежно отразятся и на IT-отрасли, считает исполнительный директор "Акронис Инфозащита" Елена Бочерова.

"Многое будет зависеть от действий государства по поддержке отрасли: не будет спроса, рано или поздно коллапс ждет и производство. Отраслевое сообщество свои предложения подготовило и обсуждает с профильным министерством. Важно как минимум сохранить спрос и стимулировать заказ на отечественное ПО со стороны государства, субсидировать спрос со стороны бизнеса, сохранить для отрасли бессрочные льготы по страховым взносам, а на время кризиса отменить их, субсидировать аренду помещений, это только часть предлагаемых отраслью мер", — заявила она.

Директор по производству компании "Ланит-Терком" (входит в группу "Ланит") Вадим Сабашный отметил, что пока производство ПО идет в соответствии с планами, однако продажи могут упасть.

"Объем продаж ПО и сопутствующих услуг по сопровождению ожидает спад в той части, которая используется потребителями сектора услуг, работа которых сейчас остановлена. А вот продажи программного обеспечения, необходимого для организации дистанционной работы, будут, наоборот, расти. … В целом IT-компании готовы месяц, да и более, работать удаленно", — считает он.

ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ

Директор по взаимодействию с госорганами компании ABBYY Россия Ольга Минаева, в свою очередь, указала на кадровые вопросы.

"Из-за того, что клиенты сокращают затраты на непрофильную деятельность, у компаний ИТ-отрасли вырастает риск потерять высококвалифицированные кадры, которых и так не хватает. Ведь основной расход в ИТ — это как раз фонд оплаты труда. Поэтому для ИТ-компаний критически важны меры поддержки от государства, которые уже распространились на большинство отраслей, но при этом так и не коснулись ИТ. Такие меры для ИТ-отрасли, как субсидии для поддержки операционной деятельности, позволят скорректировать возможные потери. Отраслевая ассоциация АПКиТ уже обратилась в Минкомсвязь с такой инициативой, и мы надеемся на положительное решение", — рассказала она.

"Нерабочие дни, как долго бы они не продолжались, даже один день, несут негативные последствия для экономики, и отрасль ИТ не является исключением. Останавливается производство hardware, замедляется производство software, тормозятся или останавливаются полностью услуги и B2B проекты. Да, возникает рост в сегменте развлечений, различного рода коммуникаций, доставок товаров и т.д., но, по моему мнению, глобальный суммарный негативный эффект в разы перевешивает небольшие позитивы в узких сегментах. Дефицит товаров и услуг уже возник, будет некая "яма", насколько она будет глубока – зависит от времени остановки", — подытожил руководитель ITPS Леонид Тихомиров.