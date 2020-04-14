МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Мировые поставки персональных компьютеров (настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций) в первом квартале сократились на 9,8% в годовом выражении, до 53,2 миллиона устройств, из-за негативного влияния пандемии коронавируса, говорится в предварительной оценке аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

"Резкий спад после года роста в 2019 году является результатом сокращения поставок из-за вспышки COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире поставщике ПК. Хотя производственные мощности в январе были на уровне прошлых лет, длительное закрытие заводов в феврале и замедленное возобновление производства наряду с трудностями в логистике к концу квартала отразились в сокращении предложения", — отмечают в IDC.

"Между тем, спрос за квартал вырос, так как многим сотрудникам нужно было обновить свои ПК для работы из дома, потребители искали игровые ПК для развлечений", — уточняется в документе.

Первое место по объему поставок в отчетном квартале заняла компания Lenovo — 12,83 миллиона устройств, сокращение на 4,3% в годовом выражении. Доля компании на рынке при этом выросла до 24,1% с 22,7% в первом квартале 2019 года. Второе место по объему поставок заняла компания HP с 11,701 миллиона компьютеров (снижение на 13,8% год к году), ее доля рынка сократилась до 22% с 23% годом ранее.

Третье место сохранила Dell Technologies: ее поставки выросли на 1,1% в годовом выражении, до 10,495 миллиона устройств. Доля рынка компании увеличилась до 19,7% с 17,6% годом ранее. Компания Acer Group заняла четвертое место по объему поставок с 3,364 миллиона устройств (сокращение на 9,9%), ее доля на рынке сохранилась на уровне 6,3%.

Топ-5 по объемам поставок персональных компьютеров закрыла Apple: она в отчетном квартале отгрузила 3,092 миллиона устройств, что на 20,7% меньше в годовом выражении. Доля рынка у компании снизилась до 5,8% с 6,6% годом ранее. "Объемы поставок устройств Apple Mac снизились на 20,7% в годовом исчислении, что является одним из самых крупнейших падений за ее историю; почти все производство Apple базируется в Китае, и компания пострадала от приостановки работы заводов", — поясняют эксперты.