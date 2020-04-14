МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Сбербанк впервые за 7 лет радикально обновил свою веб-версию. Сайт адаптировали для слабовидящих клиентов, изменили интерфейс и добавили каталог и удобный поиск, говорится в пресс-релизе организации.

В веб-версии появился каталог с продуктами банка и партнеров и персонализированными предложениями, отмечают в Сбербанке.

Дизайн интерфейса также изменился. «Дизайн стал более современным, гибким и акцентным. В нем стало больше эмоций: теперь при входе клиенты увидят атмосферную заставку, а на некоторых экранах появятся иллюстрации с приветливыми персонажами», — поясняют в пресс-релизе.

В банке добавляют, что для слабовидящих пользователей цветовую палитру сделали более контрастной, а также добавили возможность использовать скринридеры, специальные программы, которые зачитывают текст с экрана, для выполнения основных функций.