МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Мировые поставки компьютеров (ПК) в первом квартале текущего года снизились, сообщают аналитические компании International Data Corporation (IDC) и Gartner. Они провели исследования мирового рынка и выяснили, насколько коронавирус оказал влияние на этот сектор экономики.

Давление на отрасль оказал коронавирус: он продолжает распространяться по всему миру.

Поставки компьютеров в глобальном масштабе резко снизились.

По данным IDC, по сравнению с первым кварталом прошлого 2019 года в январе-марте текущего года поставки ПК упали на 9,8 %, с 59 миллионов штук до 53,2 миллиона устройств. Здесь учитываются продажи настольных компьютеров, а также рабочих станций и ноутбуков.

Аналитики Gartner зафиксировали более существенный спад — в 12,3% — 58,9 млн ПК до 51,6 млн.

Это самое серьезное сокращение поставок ПК с 2013 года.

Мировым лидером ПК-рынка является китайский производитель Lenovo, у него доля в 24,1% по данным IDC и 24,4% по оценкам Gartner.

На второй строчке — американская компания HP Inc. с долей 22,0% и 21,5% соответственно.

Третье место у американского производителя Dell, по оценкам обеих аналитических компаний, у него 19,7% рынка ПК.