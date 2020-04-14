МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, среди них есть российские аккаунты, сообщил РИА Новости руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков.

"Специалисты Group-IB Threat Hunting Intelligence обнаружили объявления о продаже учетных записей пользователей Zoom на трех андеграундных площадках. Общее количество уникальных записей, выставленных на продажу на данный момент, составляет 4153, среди которых 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене.ru", — сообщил он.

"Проверить, действительно ли эти учетные данные принадлежат пользователям Zoom, не представляется возможным", — добавил эксперт.

Ранее Блумберг сообщил о двух исках, поданных против Zoom из-за предполагаемого разглашения конфиденциальной информации пользователей. В частности, в иске, поданном частным лицом в суд калифорнийского города Сан-Хосе, утверждалось, что компания собирает информацию о пользователях без соответствующего уведомления во время установки или открытия приложения Zoom, а затем передает данные третьим сторонам, в том числе компании Facebook.

МИД ФРГ строго ограничило использование сотрудниками сервиса на служебных устройствах из-за возможных угроз безопасности, сообщало издание Handelsblatt со ссылкой на внутренний документ министерства. А по данным Financial Time, сенат США не рекомендует к использованию Zoom для проведения конференций сенаторов из-за опасений, связанных с безопасностью данных.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.