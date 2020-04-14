ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — ПРАЙМ. Абоненты всех трех финских мобильных операторов DNA, Elisa, Telia, вошли в список крупнейших потребителей мобильного интернета в мире, рассказал во вторник РИА Новости представитель DNA Яркко Лаари со ссылкой на ежегодный рейтинг международной аналитической и консалтинговой компании в сфере телекоммуникаций Tefficient.

В рейтинге по самому большому потреблению трафика на одну сим-карту в месяц в течение 2019 года лидируют абоненты оператора Zain из Кувейта с 27,7 гигабайта, далее абоненты финской DNA с 25,4 гигабайта в месяц, австрийцы из Three с 24,8 гигабайта на третьем месте. Финская Elisa с 20,7 гигабайта на четвертом месте, Telia (13,9 гигабайта) на одиннадцатом. Также в первой десятке операторы из Тайваня (FarEasTone, Taiwan Mobile и Chunghwa), Саудовской Аравии и Бахрейна (Zain) и оператор Nova из Исландии.

"Безлимитное использование интернета в Финляндии в значительной степени влияет на использование мобильных устройств нашими клиентами. Данные используются особенно широко для просмотра телевизионного контента и видео", — прокомментировал Лаари данные рейтинга.

В DNA ожидают дальнейшего роста трафика, но уже в сетях 5G, запущенных в стране в 2019 году.

"Мы долгое время инвестировали средства в развертывание 5G. Наши клиенты увидят также лучшее качество обслуживания в сетях 4G, несмотря на увеличение объемов, проходящих через сеть. Мы считаем, что использование данных продолжит активно расти по мере развития 5G", — отметил Лаари.