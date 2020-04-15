МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ может облегчить для операторов требования к хранению информации во исполнение "закона Яровой", а также применить ещё целый ряд мер их поддержки, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект поручений, разработанный Минкомсвязью на базе комиссии по связи и информационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По данным издания, в частности, предлагается отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции. Операторы считают, что это позволит обеспечить стабильную работу сети для функционирования экстренных служб и государственных институтов, поясняет газета.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, "Вымпелком" — в 45 миллиардов, "Мегафон" — в 40 миллиардов рублей.

Кроме того, предлагается еще целый ряд мер, включая снижение втрое платы за использование частот до конца года и отсрочку по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости, пишет издание. Также предлагается снизить до 14% взносы в фонды страхования до конца года и обеспечить операторов льготным кредитованием. Госдуме также могут рекомендовать принятие законопроектов о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, отмечает газета.

В "Мегафоне" заявили, что в текущих экономических условиях операторам связи необходимо существенное сокращение или временное освобождение от расходов на выполнение регуляторных обязательств. Представитель "Ростелекома" отметил, что обсуждаемые меры позволят "частично компенсировать возникшие дополнительные затраты, вызванные дополнительным масштабированием сети компаний и снижением курса рубля". В условиях пандемии важно не допустить снижения пропускной способности сетей, в том числе для экстренных служб, добавили в Tele2.

МТС и "ЭР-Телеком" отказались от комментариев изданию.