МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Объем рынка электронной коммерции в России в 2019 году составил 4,173 триллиона рублей против 1,953 триллиона в 2018 году, показало исследование "Экономика Рунета 2019-2020", представленное в ходе Российского интернет-форума "РИФ+КИБ 2020".

По данным исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), объем рынка онлайн-ритейла в 2019 году составил 1,295 триллиона рублей (рост на 26% относительно 2018 года), онлайн-трэвел — 730,3 миллиарда рублей (рост на 9%), рынок услуг в интернете — 808,7 миллиарда рублей (рост на 19%), рынок электронных платежных услуг — 1,339 триллиона рублей (рост на 19%).

По данным совместного исследования РАЭК, НИУ ВШЭ и Microsoft, 42% российских ритейлеров уже сегодня используют технологии и решения на основе искусственного интеллекта, а еще 35% планируют начать в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе искусственного интеллекта будет использовать 77% российских ритейлеров.

"Самым популярным решением на основе ИИ у российских ритейлеров является персонализация: 26% респондентов отметили, что персонализация используется в их компаниях. Широко используются такие решения, как виртуальные помощники и чат-боты (23% респондентов), интеллектуальные системы для принятия решений и предиктивная аналитика (20% респондентов)", — поясняют аналитики.

При этом работа по полномасштабному внедрению искусственного интеллекта в деятельность компании полностью завершена только у единичных ритейлеров. "Однако в ближайшие пять лет можно ожидать полномасштабного применения искусственного интеллекта в различных бизнес-процессах, в том числе требующих межсистемных интеграций и внешнего взаимодействия", — отмечают авторы исследования.

Кроме того, самоизоляция и переход на удаленную работу стимулировали резкое увеличение количества онлайн-заказов. "Наибольший рост наблюдается в таких товарных категориях, как продукты питания, электронная и бытовая техника (в частности, ноутбуки), аксессуары для работы из дома (гарнитуры, клавиатуры и т.д.), товары для детей", — уточняют аналитики. Однако в большинстве товарных категорий данный рост является кратковременным.