МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Американская компания Apple на своем сайте предоставила основанную на данных Apple Maps статистику перемещений людей в разных странах, в том числе в России, во время пандемии коронавируса.

Как отмечается в пресс-релизе на сайте компании, данные, доступные в виде графика, могут быть полезны властям, в том числе органам здравоохранения, для того, чтобы отслеживать тенденции передвижений. Отмечается, что информация будет основана на запросах маршрутов.

В сообщении подчеркивается, что сведения о перемещениях не связаны с учетными записями Apple ID и что компания не хранит данные о том, какие места посещал владелец устройства.

Ранее в апреле компания Google также запустила сайт, позволяющий отслеживать передвижения людей во время пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончались.