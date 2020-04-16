МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российские ученые нашли в Арктике бактерии, которые могут стать основой препарата для очищения грунтов от нефтепродуктов, говорится в сообщении Минприроды.

"Специалисты компании "Роснефть" и национального парка "Русская Арктика" (Архангельская область) в рамках комплексного совместного проекта "Чистая Арктика" обнаружили бактерии, на основе которых может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов. Уникальная особенность бактерий – они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2-6 градусов)", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, микроорганизмы были выявлены учеными при заборе проб загрязненной почвы на острове Земля Александры. На этой территории грунтовые воды сформировали так называемые "зоны миграции" нефтепродуктов, которые впоследствии попадали в море.

"Поскольку масштабы нефтяных загрязнений могут быть огромны, а процесс самоочищения почв длителен, биотехнологические методы рекультивации почв, которые сейчас мы изучаем на архипелаге Земля Франца-Иосифа, приобретают исключительно важную роль", – заявил руководитель комплексного научного проекта "Чистая Арктика" Дмитрий Крюков.