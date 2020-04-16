МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российские IT-компании просят приравнять отрасль к числу пострадавших от коронавируса, иначе это обернется масштабной "утечкой мозгов" из сферы после пандемии, заявил РИА Новости глава НП "Руссофт" Валентин Макаров. По его словам, соответствующие предложения отраслевые ассоциации совместно с Минкомсвязью уже подготовили и намерены представить в правительство.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил о допмерах поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, он поручил доработать список системообразующих предприятий, включить непродовольственную розницу в число пострадавших из-за коронавируса, а также обеспечить прямые выплаты МСП, пострадавшим от коронавируса.

"К сожалению, те меры, о которых говорил президент, касаются только тех отраслей, которые официально признаны наиболее пострадавшими от пандемии. Поскольку IT-отрасль не признана наиболее пострадавшей, значит, IT-компании не смогут воспользоваться этими мерами. При этом, по данным проведенного "Руссофт" опроса, доходы IT-компаний упадут во втором квартале на 11-46% по сравнению с первым кварталом", — заявил он.

По его словам, в апреле "Руссофт" вместе с Минкомсвязью и другими отраслевыми ассоциациями подготовили предложения правительству по мерам поддержки отрасли. "Главное предложение – приравнять IT-отрасль к наиболее пострадавшим отраслям, поскольку отсутствие серьезной поддержки отрасли чревато двумя серьезнейшими последствиями для страны. Первое… Россию могут навсегда покинуть 18-20 тысяч высококвалифицированных программистов мирового уровня, что аналогично потере 10% крови у космонавта накануне полета в космос. Второе – отказ от цифровой трансформации или ее замедление сейчас означает гарантированное отставание России от Китая и других конкурентов", — сказал он.

"В качестве основных мер поддержки IT-отрасли правительству предложено не допустить снижения госрасходов на IT в 2020 и 2021 годах, заморозить или отменить взимание основных налогов… (НДС, НДФЛ, страховых взносов) с IT-компаний до конца года, предоставить возможность снизить уровень оплаты некоторых категорий сотрудников на 20% для сохранения занятости, предоставить возможность IT-компаниям получать льготное кредитование под гарантии государственных институтов развития", — сообщил Макаров.

"Мы в нашем предложении написали, что просим приравнять отрасль к числу наиболее пострадавших. С министром (главой Минкомсвязи Максутом Шадаевым — ред.) мы все это обсудили, процесс идет, он готовит доклад премьеру с этими предложениями", — добавил он.