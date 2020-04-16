МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Первое официальное сообщество российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось в соцсети "ВКонтакте", в нём можно будет прочитать всю достоверную информацию о COVID-19, а также следить за другими новостями в сфере общественного здравоохранения, говорится в сообщении компании.

"В частности, в сообществе российского представительства ВОЗ легко будет найти последние открытия и прогнозы учёных в вопросах борьбы с коронавирусом; советы, как уберечь своё здоровье и как действовать, если появились симптомы COVID-19; записи, видео и инфографику на другие темы, важные для общественного здоровья", — уточняется в сообщении.

Ранее соцсеть создала единый центр информации по коронавирусу, запустила тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты.

"ВОЗ — главный мировой эксперт по COVID-19. Мы рады, что организация, которая возглавила глобальную борьбу с коронавирусом, выбрала именно "ВКонтакте", чтобы информировать людей о пандемии и в дальнейшем делиться другими достоверными материалами по теме здравоохранения. Публикации ВОЗ появятся не только в ленте новостей у подписчиков, но и попадут в тематическую ленту "Коронавирус" — ежедневно её просматривают 47,8 миллиона раз", — отметил глава "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 28 тысяч человек, всего скончались от болезни 232 человека, выздоровели 2304. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.