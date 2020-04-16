МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Холдинг VEON Ltd. (контролирует российский "Вымпелком") утвердил среднесрочную программу облигаций с объемом 6,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

"VEON Holdings B.V., дочерняя структура VEON Ltd., сообщает об утверждении глобальной среднесрочной программы ценных бумаг для выпуска облигаций с лимитом программы в 6,5 миллиарда долларов или эквиваленте в других валютах", — говорится в сообщении.