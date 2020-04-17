МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Способов, позволяющих избавиться от "слежки" за передвижениями граждан путем использования механизмов контроля геолокации, фактически нет – и отключение этой функции в смартфоне, и даже программное отключение аппарата не позволяет гарантировать то, что он не хранит и не передает информацию на серверы компании производителя, рассказал агентству "Прайм" основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

"Отдельным образом положение абонента отслеживают операторы мобильной связи. Чтобы полностью скрыть его, необходимо выключить аппарат, а также удалить из него SIM-карту и батарею, если она съемная. Если батарея интегрирована в устройство, как в большинстве современных смартфонов, единственным выходом будет помещение аппарата в чехол из радионепрозрачного материала", — добавил он.

Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции. По данным, собранным с сервиса Apple Maps, россияне ходят пешком на 57% реже обычного и на 44% реже передвигаются на автомобиле. Google также сообщала, что начнет публиковать отчет о передвижениях своих пользователей по всему миру. Это должно помочь руководству стран в оценке эффективности мер по социальному дистанцированию для борьбы с коронавирусом.

По словам Оганесяна, не стоит ни отключать геолокацию, ни нарушать введенный карантин. Все это вынужденные меры, направленные на сохранение жизни людей. То же касается технологий, используемых для контроля над перемещениями лиц, находящихся в категории риска по заболеванию.

Интерес к геолокации связан с попыткой оценить как эпидемиологическую обстановку, так и общественные процессы, связанные с введением карантинных ограничений.

"Напрямую использование геолокации борьбе с вирусом не помогает, так как ее точность недостаточна для контроля контактов с зараженными, однако позволяет контролировать соблюдение объявленного властями различных стран карантина", — сказал эксперт.

Для контроля контактов с потенциальными распространителями вируса больше подходят технологии обмена одноразовыми токенами по Bluetooth, разработанные производителями смартфонов и рядом правительственных агентств, добавил он.