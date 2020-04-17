МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ряд крупных российских банков выявили новый способ мошенничества. Как пишет РБК, преступники используют QR-коды, которые выдают в Москве и Подмосковье для перемещения граждан в режиме самоизоляции.

О новом способе мошенничества изданию рассказали в ВТБ, Сбербанке и Росбанке.

Представитель ВТБ сообщил, что мошенники обзванивают клиентов банка под видом социальных работников и предлагают помочь с оформлением цифровых пропусков.

Чаще всего мошенники обращаются к людям пожилого возраста.

"Истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования",- пояснили в кредитной организации.

По словам представителя банка, такие звонки от аферистов получили несколько клиентов банка: они пожаловались в контакт-центр ВТБ. Служба безопасности, сообщили изданию, сумела предотвратить утечку личных данных, далее вся информация об инциденте будет передана в правоохранительные органы.

Сбербанк и Росбанк заявили, что тоже зафиксировали похожие способы социальной инженерии.

Сбербанк обнаружил попытки подобного мошенничества на текущей неделе, рассказал представитель кредитной организации.

В свою очередь директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 породила много способов мошенничества. Так, очень популярны фишинговые сайты для сбора данных банковских карт. Иванов рассказал один пример: существуют сайты, на которых якобы можно проверить, есть ли у гражданина штраф за нарушение карантина и разрешение на перемещение по городу. Также предлагается получить помощь от столичной мэрии или правительства.