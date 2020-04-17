МОСКВА, 17 апр — Прайм. Компании Mail.ru и ООО "Интеллоджик" (платформа Botkin.AI) помогут врачам выявлять признаки пневмонии на снимках в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении Mail.ru.

"Платформа Botkin.AI поможет снизить нагрузку на медиков в период распространения COVID-19 и уменьшить вероятность врачебных ошибок. С помощью технологий искусственного интеллекта она выявляет и маркирует на снимках легких признаки пневмонии, которая является симптомом тяжелого течения заболевания. Mail.ru Cloud Solutions предоставит разработчику облачные серверы для масштабирования проекта. Благодаря этому систему можно будет использовать в тысячах клиник по всей стране", — говорится в релизе.

Медучреждения смогут внедрить данную систему бесплатно, облачная платформа интегрируется с информационными системами клиник. Анализ снимка занимает от нескольких секунд до нескольких минут.

"Программа позволяет обработать в оперативном порядке все поступившие цифровые изображения и выдает своё мнение врачу. Изображения пациентов, у которых система заподозрила патологию, будут отмечены красным. Врач может в приоритетном порядке начать работать с этими пациентами. Не факт, что эти сомнения подтвердятся, но это будет приоритет для врача. В первую очередь, это даёт время, выигранное для здоровья пациентов", — приводятся в сообщении слова руководителя Медицинского информационно-аналитического центра ЯНАО, в котором уже используют платформу Botkin.AI, Ольги Белорус.

"Остановить распространение коронавируса можно только вместе. Мы с радостью поддержали социально значимую инициативу Botkin.AI. Инфраструктура Mail.ru Cloud Solutions позволит быстро масштабироваться и охватить максимальное количество клиник — а значит, помочь как можно большему количеству врачей и пациентов", – отметил руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions Илья Летунов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 135 тысяч человек скончались.