МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российские операторы связи не будут в ближайшее время повышать тарифы на свои услуги, вопрос об этом сейчас не стоит, хотя в дальнейшем им всё же, вероятно, придётся таким образом компенсировать рост затрат, заявил аналитик ИК "Ренессанс Капитал" по телекоммуникационному сектору Александр Венгранович в ходе онлайн-пресс-брифинга.

Он отметил, что, возможно, операторам связи страны придется постепенно повышать цены на свои услуги. "Если будет рост капзатрат, особенно регуляторных, связанных с "законом Яровой", например, или с предоставлением бесплатного доступа (в интернет — ред.)", — уточнил эксперт.

"Пока я считаю, что операторы будут стараться не увеличивать тарифы, это в текущей ситуации может быть очень негативно воспринято как пользователями, клиентами, так и регуляторами, потому что страна в тяжелом экономическом положении. Операторам определённую социальную ответственность надо проявить, и тарифы наращивать они не будут. В принципе, они это подтверждают, что сейчас не стоит этот вопрос", — при этом сказал Венгранович.

В целом, по его словам, может быть согласованное с регулятором повышение цен для того, чтобы компенсировать выпадение доходов или рост капзатрат. Но в целом цены пока останутся на том же уровне, так как операторы уже подняли их в начале года, заключил эксперт.

В январе крупнейшие сотовые операторы — Tele2, "Мегафон", "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и МТС — повысили стоимость некоторых своих архивных тарифов. А ранее в апреле исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily показало, что в России 84% операторов фиксированной связи предполагают рост своих тарифов в текущем году, и большинство из них предрекают рост более чем на 10%.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к "социально значимым" отечественным интернет-сервисам. А в апреле крупнейшие операторы стали участвовать в соответствующем эксперименте. Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.