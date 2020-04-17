МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" на фоне коронавируса обнаружила около 1,3 тысячи вредоносных файлов под названиями сервисов видеоконференций, в том числе Zoom, Webex, Slack, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Лаборатория Касперского" обнаружила около 1,3 тысячи файлов с нежелательными приложениями и даже вредоносным кодом, в которых использовались названия популярных сервисов для онлайн-конференций. Злоумышленники эксплуатировали названия Zoom, Webex, Slack и других сервисов", — говорится в сообщении.

По данным компании, таким образом распространялось 200 видов угроз, в основном рекламные приложения — DealPly и DownloadSponsor. Оба ПО являются установщиками, которые показывают рекламу или загружают рекламные модули. Около 42,42% обнаруженных вредоносных ПО распространялись под названием сервиса Zoom, 22,51% — Webex, 12,86% — Gotomeeting, 11,26% — Flock, 11,1% — Slack, а оставшаяся доля по другим видеосервисам. Данные основаны на показателях срабатывания решений "Лаборатории Касперского" за первые 2,5 месяца 2020 года.

"Опасность рекламного софта, который мимикрирует под названия сервисов, не стоит недооценивать. В результате атак таких программ конфиденциальная информация человека без его согласия может оказаться на серверах третьих лиц. Причём объём данных, которые собирают такие программы, действительно разнообразен: предпочтения пользователей, история поиска, геолокация и многое другое", — отмечают эксперты.

Кроме рекламного софта, были также найдены угрозы, которые прячутся под видом файлов с расширением.lnk — ярлыков к приложениям. Подавляющее большинство этих файлов оказалось зловредами, которые используют уязвимости в различных программах.

"Платформы для онлайн-конференций сейчас приобрели большую популярность в мире, ими пользуются в больших и маленьких компаниях для организации видеоконференций, к ним обращаются рядовые пользователи, чтобы пообщаться с друзьями и родными, поэтому не можем исключать, что количество вредоносных файлов, которые эксплуатируют названия таких сервисов, в ближайшем будущем будет расти. Пользователям и сотрудникам организаций стоит быть предельно внимательными, чтобы в погоне за удобным инструментом не столкнуться с киберзлоумышленниками", — прокомментировал эксперт по безопасности "Лаборатории Касперского" Денис Паринов.