МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Москвичи через медицинский сервис DocDoc ("дочка" Сбербанка) могут платно пройти обследование на коронавирус, не выходя из дома, сообщила пресс-служа банка.

"Тестирование направлено на выявление как симптомного, так и бессимптомного течения заболевания и позволит проводить массовое самотестирование людей на дому. Провайдером сервиса является дочерняя компания Сбербанка — компания DocDoc", — указано в сообщении.

Добавляется, что тестирование будет проводиться безопасным способом: оформление и оплата заявки на тест осуществляется онлайн, тест доставляется бесконтактно на дом, а результаты придут на электронную почту. Услуга уже доступна в Москве, где DocDoc работает с пятью сертифицированными диагностическими лабораториями. Стоимость услуги, включая доставку на дом, составит не более 1900 рублей, пишет банк.