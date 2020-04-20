Alibaba инвестирует в облачную инфраструктуру свыше $28 млрд в течение трех лет
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd заявила, что в ближайшие три года инвестирует 200 миллиардов юаней (около 28,3 миллиарда долларов) в облачную инфраструктуру, которая включает в себя операционные системы и серверы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на президента Alibaba Cloud Intelligence Джеффа Чжана (Jeff Zhang).
"Пандемия Covid-19 создала дополнительный стресс для всех секторов экономики и также заставила нас уделять больше внимания цифровой экономике", — пояснил Чжан.
Инвестиции будут осуществляться с помощью подразделения, специализирующегося на облачных сервисах — Alibaba Cloud, поясняется в заявлении.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По данным исследовательской компании Gartner Inc., которые приводит газета, Alibaba — третий по занимаемой доли рынка в мире поставщик облачных услуг.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200420/831292163.html