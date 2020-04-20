МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa запустила новый протокол безопасности карточных платежей, который обеспечивает дополнительную защиту совершаемых клиентами транзакций и позволяет эффективнее выявлять мошенничества, сообщила компания в понедельник.

По данным платежной системы, новый протокол с 18 апреля доступен на рынке Ближнего Востока и Африки, Центральной и Восточной Европы, включая Россию.

"С помощью этого протокола держатель карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при покупке в интернет-магазине или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты. Дополнительный уровень безопасности позволяет предотвратить несанкционированные транзакции и защитить торгово-сервисные предприятия от мошенничества", — говорится в пресс-релизе платежной системы.

Как пояснили в Visa, новая технология обеспечивает более надежную защиту от мошенничества, позволяет сделать оплату более удобной для держателей карт и увеличить число завершенных покупок, обеспечивая таким образом преимущества как держателям карт, так и торгово-сервисным предприятиям и банкам.

"Торгово-сервисным предприятиям и банкам VisaSecure помогает лучше выявлять и предотвращать попытки мошенничества за счет более чем десятикратного увеличения объема данных, которые становятся доступны эмитентам для эффективного анализа рисков и принятия решений. Покупатели же получают возможность более удобным и безопасным способом проводить оплату с использованием различных каналов, в том числе с помощью браузера на смартфоне, мобильного приложения и электронного кошелька", — сказано в релизе.