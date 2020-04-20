МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС и Университет ИТМО открыли новую специализацию на факультете компьютерных технологий и управления, студенты будут изучать разговорный искусственный интеллект (ИИ), который позволяет "машине" участвовать в диалоге с человеком на естественном языке, захватывать контекст и предоставлять разумные ответы, говорится в сообщении МТС.

"Внутри новой специализации студенты Университета ИТМО будут заниматься разработкой системы распознавания речи, генерации и анализа шумов, получат специфические знания, которые позволят им работать в совместных исследовательских проектах с компанией МТС и создавать различные приложения современного ИИ. Это диалоговые ассистенты, системы голосового управления, базы знаний", — уточняется в сообщении.

На базе технологий разговорного ИИ построены чат-боты, которые могут отвечать на вопрос по телефону, в мессенджере или на сайте, а также умные колонки, персональные ассистенты вроде Siri или Google Assistant в смартфонах и говорящие роботы.

"Решения, созданные с помощью технологий разговорного интеллекта, уже плотно вошли в нашу жизнь. Рынок инновационных продуктов, таких как голосовые помощники и виртуальные ассистенты, непрерывно растет, поэтому сейчас важно сделать вклад в образование будущих экспертов индустрии и тем самым обеспечить эффективное развитие отрасли, чтобы поддержать позицию нашей страны в сфере искусственного интеллекта", – рассказал директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

Центр искусственного интеллекта – это подразделение для внедрения решений на базе искусственного интеллекта, действующее в МТС с 2017 года под руководством Аркадия Сандлера. Центр дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, распознавании голоса и компьютерном зрении, и создает продукты в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других направлениях.

В начале марта МТС и "Сколтех" подписали соглашение об открытии лаборатории искусственного интеллекта, которая занимается исследованиями в области обработки языка. Эксперты лаборатории работают над созданием новых алгоритмов для распознавания и понимания текстов. В первой половине 2020 года МТС планирует запустить в коммерческую эксплуатацию умную колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома. Голосовой помощник "Марвин" в настоящее время находится в стадии тестирования.