МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство увеличило количество заместителей руководителя Роскомнадзора до пяти с четырех, соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных актов.

В конце марта сменился руководитель ведомства — Александр Жаров, руководивший Роскомнадзором почти восемь лет, с 24 марта назначен гендиректором холдинга "Газпром-медиа". В Роскомнадзоре его сменил Андрей Липов, до этого работавший начальником управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Два замглавы Роскомнадзора уже сменились – на места Антонины Приезжевой и Александра Панкова были назначены Олег Терляков и Владимир Логунов.

Согласно информации на сайте ведомства, на данный момент у Липова также два "старых" заместителя: Вадим Субботин (работает на этом посту с марта 2016 года) и Александр Чечин (с сентября 2019 года).