МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой доложить, как разрабатывается вакцина широкого спектра действия.

"Кстати говоря, вот (замдиректора ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова") Николай Николаевич Филатов сказал о наличии ранее разработанной вакцины широкого спектра действия. Я попросил бы министра потом, не сейчас, а потом мне доложить отдельно об этом", — отметил президент.