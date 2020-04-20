МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Портфельная компания "Роснано", петербургский "Фармсинтез", планирует разработать вакцину от коронавируса COVID-19 до конца 2020 года, говорится в сообщении компании.

"Новая вакцина на основе синтетических псевдовирионных наночастиц против коронавирусной инфекции COVID-19 будет создана портфельной компанией "Роснано" ПАО "Фармсинтез" и Институтом биоорганической химии им академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН до конца 2020 года", — сказано в сообщении.

Проект признан целесообразным и рекомендован к реализации рабочей группой при департаменте науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава с участием экспертного совета Российской академии наук.

Как поясняют в компании, разрабатываемая вакцина — это не ослабленный вариант вируса, а продукт генной инженерии. За счет такого подхода создать вакцину можно будет быстрее, а развернуть ее промышленное производство — дешевле. Клинические испытания вакцины запланированы на начало 2021 года.

В основе новой вакцины лежит оригинальная технология создания синтетических псевдовирионных наночастиц на основе липосом, высокотропных к рецептору CD206 и содержащих рекомбинантные фрагменты S-белка коронавируса вместе с кодирующими их генетическими векторами.

В рекомбинантных композитных ДНК-белковых вакцинах используется механизм, имитирующий естественную работу иммунной системы человека, пояснили в компании. "При введении в организм синтетические псевдовирионные наночастицы доставляют ДНК и белки непосредственно в антиген-представляющие клетки иммунной системы, что обеспечивает развитие быстрого и интенсивного иммунного ответа как со стороны B-клеточной, так и T-клеточной системы иммунитета и способствует формированию длительного и устойчивого иммунитета", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 47 121 человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3,45 тысячи.