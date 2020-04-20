МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Тестирование на COVID-19 на дому, организованное "Яндексом" в рамках альянса по борьбе с коронавирусом, будет бесплатным для россиян всех возрастов благодаря соцпроекту "Помощь рядом", говорится в сообщении интернет-компании.

На прошлой неделе сообщалось, что "Яндекс" в рамках альянса по борьбе с коронавирусом, в который также входит Российский фонд прямых инвестиций, запускает проект по тестированию на коронавирус COVID-19 на дому. Изначально сообщалось, что тестирование платное, но на странице проекта "Помощь рядом" есть форма, с помощью которой можно пожертвовать в благотворительный фонд деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить.

"Каждый день система анализирует все заявки на бесплатное тестирование, количество возможных тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по зонам доставки в зависимости от возраста заявителя и времени подачи заявки. Заявки собираются в географические зоны для оптимизации логистики и доставки наибольшего количества тестов в день", — говорится в сообщении "Яндекса".

Тестирование от аккредитованных лабораторных служб доступно для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья всех возрастов. В будущем оно станет доступно и для жителей других регионов. "Тестирование производится в том числе с применением технологий компании EMG, разработанных при поддержке РФПИ и позволяющих добиваться максимально точных результатов диагностики в кратчайшие сроки", — отмечается в сообщении.

"Тестирования оплачиваются из выделенных ранее "Яндексом" средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад. В настоящий момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учетом сложившегося спроса. Любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд через специальную форму на сайте деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить", — говорится в сообщении.

Чтобы пройти бесплатное тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта "Помощь рядом". После подтверждения времени тестирования по указанному адресу на машине проекта приезжает медицинский работник одной из лабораторий-партнеров проекта. Все работники одеты в защитную медицинскую одежду. Медицинский работник берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию.