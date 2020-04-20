МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что поговорит с правительством об изменении нормативных документов, которые необходимы для создания вакцины от коронавируса.

"То же самое касается работы над вакциной, изменениями нормативной базы, в том числе постановления правительства 441, выделения дополнительных ресурсов. Обо всем об этом мы еще поговорим с коллегами из правительства в рабочем режиме", — заявил Путин.