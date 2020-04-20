МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Пользователи ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 16.57 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Twitter зафиксировано в Великобритании и Японии, а также в США и ряде стран Европы.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (52%), у 33% пользователей возникли проблемы с работой приложения для iPhone и iPad, у 13% — с работой мобильного приложения для Android.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. По состоянию на конец 2019 года штат компании составлял более 4,8 тысячи человек.