МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минтранс России предлагает закрепить в правилах дорожного движения разрешение передвигаться в пешеходных зонах на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, но при этом обязать их владельцев использовать фонари в темное время суток. Такие предложения содержатся в проекте изменений в ПДД об использовании так называемых средств индивидуальной мобильности.

"В результате рассмотрения многочисленных замечаний и предложений в документ был внесен ряд изменений. Добавлены определения терминов "дорожное ограждение", "дорожная разметка", "дорожный знак", "направляющие устройства", "островок направляющий". Сейчас эти термины отсутствуют в перечне определений, но используются в тексте правил дорожного движения", — говорится в сообщении министерства.

"Добавлена норма о световой секции светофора, информирующей водителя о том, что на пешеходном переходе, на который он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий пешеходный переход. Эта норма обеспечивает безопасность движения в режиме совмещения транспортного и пешеходного потоков", — сообщает Минтранс.

В изменениях предлагается разрешить пользователям элекросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пересекать дорогу по пешеходным переходам, но их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов. Также предлагается разрешить им передвигаться в пешеходной зоне.

"Одним из наиболее значимых предлагаемых требований стала обязательность наличия в темное время суток включенного фонаря у тех, кто передвигается с использованием средства индивидуальной мобильности. Для повышения безопасности дорожного движения предложено отменить действие знака 3.1 "Въезд запрещен" при движении велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, по тротуарам", — сообщает Минтранс.

Поправки также содержат ряд требований к автомобилистам, направленных на повышение безопасности дорожного движения.