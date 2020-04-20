МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вновь отложила рассмотрение дела против Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений на iOS, дата следующего заседания пока не назначена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Последнее заседание по делу состоялось 20 апреля, предыдущие переносились из-за различных причин, в том числе необходимости ознакомления с дополнительными материалами.

"Ходатайство ответчика удовлетворено, рассмотрение дела отложено. Дата будет сообщена дополнительно", — сообщили в ФАС.

Служба в августе возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.