МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Всплеск онлайн-травли среди несовершеннолетних во время самоизоляции зафиксирован в России, на первом месте по количеству эпизодов находится социальная сеть "ВКонтакте", к таким результатам пришли эксперты мониторингового центра "Безопасность 2.0", действующего при комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии; в пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что такого роста не отмечают.

"Мониторинговый центр "Безопасность 2.0", действующий при комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, фиксирует увеличение случаев кибербуллинга (онлайн-травли) в отношении несовершеннолетних с начала апреля", — сообщила РИА Новости глава комиссии, первый заместитель председателя Российского фонда мира Елена Сутормина.

На первом месте по количеству эпизодов, как утверждает Сутормина, остается социальная сеть "ВКонтакте". При этом, как и в предыдущие замеры, основной массив — порядка 70% — был выявлен в анонимных группах "Подслушано". Что касается географии, то на первом месте — Москва и Московская область, на втором Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем — Красноярский край, далее Республика Крым и Нижегородская область.

"С начала апреля наши специалисты фиксируют увеличение эпизодов онлайн-травли несовершеннолетних в социальных сетях. Так, если в марте наши аналитики зафиксировали 238 случаев, имеющих широкий общественный резонанс, то есть совокупное количество аудитории превышало 1 тысячу человек, то с начала апреля центр зафиксировал 362 подобных эпизода", — заявила Сутормина.

В рамках мониторинга специалисты центра "Безопасность 2.0" проанализировали 2,5 тысячи открытых сообществ и публикаций в социальных сетях "Вконтакте", YouTube, Instagram.

"Мы не фиксируем роста подобного контента, но при этом "ВКонтакте" на постоянной основе ведёт работу по защите пользователей, и в особенности детей, от опасной или оскорбительной информации. По результатам жалоб пользователей и проактивного мониторинга каждый месяц мы удаляем сотни тысяч единиц контента и блокируем тысячи профилей за пропаганду насилия, жестокости и другую противоправную информацию на нашей платформе", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "ВКонтакте".

Самый простой и быстрый способ сообщить об оскорблениях или нападках, как напомнили в пресс-службе соцсети, — использовать кнопку "Пожаловаться". Специально для родителей и подростков был подготовлен "Центр безопасности", в котором подробно рассказано о принципах работы службы модерации "ВКонтакте", а также имеются советы по защите личного пространства в интернете. Рекомендации подготовлены совместно с психологами.

"Отдельно хотим отметить, что в вопросах спорного контента мы сотрудничаем с общественными организациями и всегда открыты к конструктивному диалогу для создания безопасной среды для наших пользователей. При этом мы не знакомы с работой мониторингового центра "Безопасность 2.0" и не знаем, какими критериями они руководствуются, как осуществляют свой мониторинг и как его интерпретируют", — отметили в пресс-службе "ВКонтакте".