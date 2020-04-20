МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Исследовательский центр Университета Карнеги-Меллона провел среди пользователей Facebook опрос, попросив их указать, имеются ли у них симптомы COVID-19. На основе этих данных социальная сеть создала карту с указанием процентного соотношения жителей США с подозрением на коронавирус.

На платформе отображены данные о пользователях с симптомами COVID-19 и подтвержденными случаями. Пользователям предлагали рассказать о симптомах COVID-19, которые они или кто-то из членов их семьи испытали за последние 24 часа.

Разработчики уверены, что такие опросы позволят местным больницам и медицинским работникам заранее спрогнозировать количество потенциальных госпитализаций. Интерактивные карты предполагается обновлять ежедневно во время вспышки заболевания.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть должна помочь исследователям и органам здравоохранения получить данные, которые нужны для реакции на вирус.

"Мир и раньше сталкивался с пандемиями, но на этот раз у нас есть новая сверхспособность: возможность собирать данные и обмениваться ими. Если мы будем использовать ее, то это поможет преодолеть кризис в области здравоохранения и начать путь к восстановлению", — отметил он в своей статье для Washington Post.



