МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Банк снимет блокировку с карты клиента, срок действия паспорта которого истек с начала февраля, если он проинформирует о такой необходимости в устной форме по телефону, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

В соответствии с указом президента РФ, такому клиенту временно вернут доступ ко всем услугам финансовой организации.

"В случае блокировки банковских карт по причине истечения срока действия паспорта, необходимо позвонить по телефону в банк, выдавший карту, и устно заявить требование о разблокировке в связи с невозможностью замены документа, а также продлением срока их действия", — сообщил Гавришев.

При необходимости сотрудники банка могут попросить отправить на их адрес фото или скан-копию соответствующего ходатайства, добавил он. Никаких дополнительных визитов в офис кредитной организации совершать не нужно.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, признающий действительными в РФ паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля. Для граждан, чей основной документ стал или станет недействительным в этот период, замена паспорта не требуется. Кроме того, какие-либо дополнительные справки тоже не нужны.

Как правило, банк незамедлительно снимает блокировку с карты с момента поступления соответствующего заявления. Возможно, у некоторых клиентов могут случаться задержки, но это часто зависит не только от скорости работы конкретного банка, но и индивидуальных особенностей ситуации. К примеру, отсутствие какого-либо дополнительного документа у держателя карты, пояснил эксперт.

МВД РФ прорабатывает вопрос о сроках замены и порядке выдачи паспортов после завершения карантина из-за коронавируса в России.

"Что касается оформления паспорта, я думаю, переоформлять документ нужно как можно скорее", — советует Гавришев. В каждом регионе действуют свои ограничения по работе организаций. Если у вас есть возможность, то действовать нужно быстро. Паспорт — это документ, без которого любое действие в нашей стране может оказаться коллизией при разбирательствах правового характера.