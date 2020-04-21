МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Ростелеком" должен будет выкупить оставшиеся 24,9% компаний, владеющих правами на мобильную операционную систему (ОС) "Аврора", у структур владельца ЕСН Григория Березкина через два года не менее чем за 606 миллионов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Операционная система "Аврора" (до февраля 2019 года называлась Sailfish) ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и госучреждений. Она поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы, а также обеспечивает функционал удаленного рабочего места — защищенный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. Поддерживает работу в системе электронного документооборота и в корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи.

По данным газеты, "Ростелеком" согласовал стоимость приобретения доли в ООО "Открытая мобильная платформа" (ОМП) и ООО "Вотрон", которые занимаются разработкой "Авроры". Представитель оператора сообщил изданию, что совет директоров "Ростелекома" утвердил условия нового опциона 19 декабря 2019 года на основании директивы правительства. По его словам, в опционе зафиксированы условия выкупа пакетов через два года. Сумму сделки он не комментирует.

Как пишет издание, "Ростелеком" заплатил за 75% в ОМП и "Вотроне", выкупленных в марте 2018 года, около 3,3 миллиарда рублей. По условиям сделки, 24,9% оператор может выкупить с марта 2021 года до марта 2028 года по выбору продавца. В случае исполнения опциона у Березкина останется 0,1% в "Вотроне" и ОМП, что позволит ему получать процент от выручки с проектов на "Авроре" в течение 20 лет после сделки. Таким образом, весь бизнес мог оцениваться в 4,4 миллиарда рублей, но за два года его общая стоимость снизилась почти в два раза на фоне отсутствия крупных государственных проектов на "Авроре", пишет газета.