МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом квартале выросла в годовом выражении на 1,4%, до 182,2 миллиарда юаней (около 26 миллиардов долларов), говорится в сообщении компании.

При этом рентабельность по чистой прибыли за указанный период составила 7,3%, что немного ниже, чем за январь-март 2019 года.

Huawei не раскрыла данных о чистой прибыли за минувший квартал.

Компания также отмечает, что результаты квартала соответствуют ожиданиям. Кроме того, она обращает внимание, что с момента начала вспышки нового коронавируса Huawei и ее партнеры запустили множество медицинских приложений с использованием частот 5G с целью помочь бороться с пандемией.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. По данным компании "Связной", в прошлом году на российском рынке смартфонов Huawei занимала пятое место — 8% рынка по продажам в натуральном выражении и 6% в денежном. Более того, доля Honor, суббренда Huawei, в натуральном выражении составила 25% рынка (второе место), а в денежном — третье, или 18% рынка.